Свыше 1,6 тыс туристов отдохнули в Северной Осетии в 2024 году

Отдых в Северной Осетии выбрали свыше 1,6 млн туристов в минувшем году. Это на 11% больше, чем в 2023 году. Особую популярность обрели Алагирское, Кармадонское и Куртатинское ущелья.

За минувший год Северную Осетию посетили свыше 1,6 млн человек, что на 11% больше прошлогодних показателей, рассказали в республиканском Минэкономразвития.

"По данным программного обеспечения "SmartCity", в 2024 году республику посетили более 1,6 миллиона человек, из них 715,2 тысячи туристов, экскурсантов было 899,6 тысячи человек. В 2023 году посетили регион 1,4 миллиона человек, среди них туристов — 631,6 тысячи человек, экскурсантов — 825,1 тысячи человек"

- Минэкономразвития Северной Осетии

Только за одни новогодние праздники в республике отдохнули около 70 тыс человек. Наиболее популярными местами стали Алагирское, Кармадонское и Куртатинское ущелья, а также Горная Дигория.

Напомним, что в Северной Осетии уже в феврале должен открыться новый горнолыжный курорт "Мамисон". Он расположится в Алагирском районе и сможет принимать в районе 700 тыс туристов в год.