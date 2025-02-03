Прямой рейс Владикавказ-Сухум предложили запустить в Северной Осетии

Североосетинский уполномоченный по правам человека Тамерлан Цгоев выступил с инициативой открытия прямых перелетов из Владикавказа в столицу Абхазии Сухум. По словам омбудсмена, это упростит поездки жителей Северной Осетии в Абхазию на отдых и не только.

Авиарейсы между Владикавказом и Сухумом могут быть запущены в обозримом будущем – соответствующую идею озвучил омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

С данной инициативой уполномоченный по правам человека обратился к региональному правительству в день, когда отреставрированный Сухумский аэропорт принял первый пассажирский рейс.

Цгоев напомнил о тесных отношениях, которые связывают Абхазию с Северной, а также с Южной Осетией, о популярности Абхазии как места отдыха. По словам омбудсмена, добраться в Абхазию на автомобиле через горы напрямую невозможно, а путь вдоль Черного моря в нетуристический сезон превышает 15 часов, если ехать из Владикавказа, и составляет порядка 18 часов, если добираться из Цхинвала. Летом на дорогу уходит еще больше времени. Билеты на поезд Владикавказ-Адлер пользуются большим спросом, и часто их быстро раскупают.

"В этой ситуации рейс Владикавказ-Сухум, Сухум-Владикавказ видится востребованным и удовлетворяющим транспортные потребности жителей всего Северного Кавказа, Южной Осетии и части жителей Закавказья. Положительный эффект для движения товаров, работ и услуг от этого также видится очевидным"

– Цгоев