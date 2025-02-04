Мужчину будут судить за хищение при исполнении госконтрактов в Северной Осетии

Сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии расследуют уголовное дело о хищении денег при исполнении госконтрактов. Сумма ущерба составляет миллионы рублей.

В Северной Осетии заподозрили местного жителя в хищении денежных средств о мошенничестве при исполнении госконтрактов. Об этом сказано в Telegram-канале МВД России.

"Полиция Северной Осетии выявила хищение более 6,5 млн рублей при исполнении 23 госконтрактов (...) В совершении мошенничества подозревается житель Владикавказа 1983 года рождения (...) Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)"

– МВД РФ

В полиции полагают, что в 2023 году мужчина зарегистрировал ООО на имя своей подруги, не сообщив об этом ей. После этого он от ее лица подписал с бюджетным учреждением несколько десятков соглашений на поставку техники, предназначенной для реабилитации инвалидов и граждан, которым требуется уход.

Всего компания получила свыше более 10 млн рублей, большую часть которых подозреваемой потратил на себя.

"Однако фирма, которой неформально управлял подозреваемый, не в полном объеме исполнила взятые на себя обязательства, поставив лишь малую часть заказанного оборудования стоимостью около 3,5 млн рублей. Оставшуюся сумму в размере более 6,5 млн рублей злоумышленник потратил по собственному усмотрению"

– российское ведомство