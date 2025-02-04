Экс-сотрудника МЧС признали виновным в служебных подлогах в Карачево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии осудили экс-сотрудника регионального управления МЧС, Его обвинили в служебных подлогах.
В Карачаево-Черкесии вынесли приговор бывшему сотруднику ГУ МЧС РФ по республике. Об этом рассказали СУ СКР по КЧР.
"В 2023 году осужденный, являясь начальником отдела материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по КЧР, достоверно зная о том, что его руководителем принят на должность инженера отдела бывший сотрудник управления, ежемесячно утверждал табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненной мужчиной работе"
– СУСК
В действительности же экс-сотрудник занимался общественной деятельностью и не выполнял обязанности инженера, получая при этом зарплату в полном объеме. Работу за него делали другие сотрудники.
Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде штрафа.