Адвоката заключили под стражу за мошенничество в Карачаево-Черкесии

В КЧР продолжается расследование в отношении адвоката, обманом завладевшей крупной суммой денег. Женщину заключили под стражу.

Суд в Карачаево-Черкесии избрал меру пресечения для адвоката, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по региону.

Женщину заключили под стражу. Уголовное дело в отношении нее расследуется по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в 2023 году фигурантка сказала маме своей подзащитной, что может посодействовать смягчению наказания для ее дочери, которую приговорили к заключению под стражу. За это она попросила 4 млн рублей. Потерпевшая перевела адвокату указанную сумму.