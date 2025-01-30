Вестник Кавказа

Адвоката заключили под стражу за мошенничество в Карачаево-Черкесии

Адвоката заключили под стражу за мошенничество в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР продолжается расследование в отношении адвоката, обманом завладевшей крупной суммой денег. Женщину заключили под стражу.

Суд в Карачаево-Черкесии избрал меру пресечения для адвоката, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по региону.

Женщину заключили под стражу. Уголовное дело в отношении нее расследуется по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в 2023 году фигурантка сказала маме своей подзащитной, что может посодействовать смягчению наказания для ее дочери, которую приговорили к заключению под стражу. За это она попросила 4 млн рублей. Потерпевшая перевела адвокату указанную сумму.

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