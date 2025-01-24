Женщину подозревают в хищении денег у муниципальных учреждений в Карачаево-Черкесии

В КЧР завели дело на местную жительницу, работавшую бухгалтером сразу в двух учреждениях. Она подозревается финансовых махинациях.

Жительница Карачаево-Черкесии стала фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях со счетами муниципальных учреждений. Об этом сказано в заявлении МВД республики.

Согласно предварительной информации, в период с 2022 по 2024 год женщина, работавшая на тот момент бухгалтером сразу в двух муниципальных учреждениях в Черкесске, с помощью поддельных документов время от времени отправляла своей знакомой заработную плату со счета организаций, в которых та не работала. Она использовала эту схему, чтобы выплатить долг приятельнице.

Кроме того, в поддельных платежных поручениях, поступавших в банк, фигурантка завышала сумму своей зарплаты.

За два года ей удалось похитить свыше 1,7 млн рублей.