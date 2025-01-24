Вестник Кавказа

Женщину подозревают в хищении денег у муниципальных учреждений в Карачаево-Черкесии

Женщину подозревают в хищении денег у муниципальных учреждений в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР завели дело на местную жительницу, работавшую бухгалтером сразу в двух учреждениях. Она подозревается финансовых махинациях.

Жительница Карачаево-Черкесии стала фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях со счетами муниципальных учреждений. Об этом сказано в заявлении МВД республики.

Согласно предварительной информации, в период с 2022 по 2024 год женщина, работавшая на тот момент бухгалтером сразу в двух муниципальных учреждениях в Черкесске, с помощью поддельных документов время от времени отправляла своей знакомой заработную плату со счета организаций, в которых та не работала. Она использовала эту схему, чтобы выплатить долг приятельнице.

Кроме того, в поддельных платежных поручениях, поступавших в банк, фигурантка завышала сумму своей зарплаты.

За два года ей удалось похитить свыше 1,7 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Поезд &quot;заминировали&quot; телефонные террористы на Ставрополье

Поезд "заминировали" телефонные террористы на Ставрополье

Стрельба в Абхазии: ранен мужчина

Стрельба в Абхазии: ранен мужчина

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Последовательниц экстремистской организации будут судить в Карачаево-Черкесии

Последовательниц экстремистской организации будут судить в Карачаево-Черкесии

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

В Ингушетии прикрыли еще одну незаконную майнинг-ферму

В Ингушетии прикрыли еще одну незаконную майнинг-ферму

Поврежденные вандалами скверы восстановят в Железноводске

Поврежденные вандалами скверы восстановят в Железноводске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы