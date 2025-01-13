Вестник Кавказа

Подача питьевой воды прервана из-за ремонта в части Пятигорска

Вода с лимоном
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В нескольких домах о образовательных учреждениях Пятигорска пропала вода. Восстановить подачу воды обещают сегодня вечером.

Ряд домов Пятигорска остались без подачи воды из-за ремонта на водопроводе. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 12 февраля в Telegram-канале "Кавминводоканал ПТП Пятигорское".

Воды не будет до сегодняшнего вечера в нескольких жилых домах, двух детских садах и одной школе.

"В связи с проведением аварийных ремонтных работ по ул. Нежнова, 73, г. Пятигорск, на водопроводе Д=200 мм 12 февраля с 11:00 до 17:00 будет ограничена подача питьевой воды в районе следующих улиц: ул. Нежнова с №51/1 по №73; ул. Пестова с №22 по №30"

– пресс-служба компании

На время ремонтных работ местным жителям организовали подвоз воды.

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