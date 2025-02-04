Авария отключила воду в домах жителей Лермонтова

Подачи воды нет у 2 тыс абонентов города Лермонтов в Ставропольском крае. Водопроводная авария затронула также образовательные учреждения и больницу.

В части города Лермонтов на Ставрополье отключили воду из-за аварии. Она коснулась почти 2 тыс человек, рассказали в "Ставрополькрайводоканале".

"В Лермонтове устраняется аварийная ситуация, ориентировочно до 17:00 среды введено ограничение подачи холодной воды на всю нижнюю часть города"

- "Ставрополькрайводоканал"

Без подачи воды остались как жилые дома, так и социальные объекты – два детских сада, две школы и больница.