На Ставрополье будут применять самолет для искусственного увеличения осадков

Влиять на погодные условия в Ставропольском крае будут с помощью специального борта, оборудованного необходимыми технологиями.
Специальный самолет-лаборатория будет бороздить воздушное пространство Ставрополья на благо краевого аграрного комплекса. Воздушное судно сможет провоцировать выпадение осадков, передал глава региона Владимир Владимиров.
"Договоренности об этом есть. Сроки привлечения самолета будем определять, исходя из ситуации на земле. Пока ориентируемся на то, что он может понадобиться в марте-апреле"
– Владимир Владимиров
Сообщается, что эти меры необходимы для дополнительного воздействия на озимые и проведения полевых работой весной.
Власти регионы отметили, что в прошлом года засуха привела к гибели части урожая, поэтому в этом году принято решение принять превентивные меры.