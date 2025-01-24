Магдалена Гроно передала в Брюссель позицию Баку по возобновлению диалога с Евросоюзом

С осени минувшего года на посту спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара сменила гражданка Чехии Магдалена Гроно, которая до этого четверть века занималась проблемами внешней политики, в том числе в структурах ЕС. В Баку, Ереване и Тбилиси внимательно следят за действиями нового спецпредставителя.

Магдалена Гроно уже побывала в Азербайджане и в Армении. Сегодня информационное агентство Report разместило интервью с Гроно, касающиеся политики ЕС в регионе.

Магдалена Гроно о своих поездках в Баку и Ереван

В обеих столицах она услышала обнадеживающие заявления относительно мира и стабильности в регионе, зачастую отличающиеся по тональности от тех, которые можно услышать в публичном пространстве.

Важный первый этап нормализации уже дает результаты: у Азербайджана и Армении есть структурированная и хорошо организованная основа для обсуждений, с четкой согласованной базой и сферой охвата

- Гроно.

По ее мнению, сейчас настало время проявить политическую волю, чтобы навсегда перевернуть страницу конфликта, согласовать взаимоприемлемые решения всех вопросов, обеспечить мирную и более процветающую жизнь для всего населения региона.

Магдалена Гроно о прямых переговорах между Азербайджаном и Арменией

Двусторонний трек по нормализации отношений был ключевым в достижении прогресса по мирному договору, делимитации и демаркации границы. Так, 7 декабря 2023 года стороны договорились об организации COP29 и взаимном освобождении заключенных. Тогда Армения и Азербайджан обязались продолжить обсуждение дополнительных мер по укреплению доверия и призвали международное сообщество поддержать их усилия.

Это и есть контекст моей миссии: изучить со сторонами, как ЕС мог бы наиболее эффективно поддержать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и более широкое региональное сотрудничество

- Магдалена Гроно.

По ее словам, Евросоюз продолжит поддерживать двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией с фокусом на конкретных аспектах и гуманитарных вопросах. В частности, это касается разминирования, решения проблем пропавших без вести и поддержки инициатив по региональной кооперации.

Магдалена Гроно о несбалансированности позиции ЕС в отношении Баку и Еревана

Дипломат пообещала избегать любых заблуждений и при этом вести прозрачный, честный и постоянный диалог с обеими сторонами. Дипломат заявила, что ее офис ежедневно контактирует с представителями правительств, гражданского общества и экспертами как в Баку, так и в Ереване.

Во время визита я также подробно обсудила в Баку, как перестроить и возобновить политический диалог между ЕС и Азербайджаном на высшем и всех других уровнях. Услышала интересные предложения и передала их в Брюссель.

- Магдалена Гроно.

По ее словам, отношения ЕС с Азербайджаном не ограничиваются вопросами энергетики и безопасности. Дипломат заверила, что Евросоюз не намерен создавать новые разделительные линии, участвовать в "играх с нулевой суммой" или продвигать "скрытую повестку" в регионе. Она пообещала помочь Баку и Еревану двигаться вперед к стабильному и безопасному будущему, заметив:

Эта помощь определяется масштабом и глубиной взаимодействия, которые запрашивают Баку и Ереван. ЕС привержен этому стратегическому региону и партнерству как с Азербайджаном, так и с Арменией как с равноправными партнерами.