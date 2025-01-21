Вестник Кавказа

Парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении в Евросоюз в феврале

Парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении в Евросоюз в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения начинает законодательно оформлять курс на евроинтеграцию: парламент страны в середине февраля рассмотрит проект закона о присоединении к ЕС.

Рассмотрение законопроекта о вступлении в ЕС Армении состоится в парламенте республики с 11 по 14 февраля, рассказал пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян. 

"Законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в Евросоюз, по всей вероятности, будет включен в повестку парламента во время сессии 11-14 февраля"

– Мовсес Арутюнян 

Отметим, решение о курсе на евроинтеграцию было одобрено правительством Николая Пашиняна 9 января. 

Власти страны отмечают, что обсуждение европейского будущего будет вынесено на референдум, передает ТАСС. 

Глава МИД страны Арарат Мирзоян также отметил, что поворот в сторону ЕС является "инициативой гражданского общества".

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