Парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении в Евросоюз в феврале

Армения начинает законодательно оформлять курс на евроинтеграцию: парламент страны в середине февраля рассмотрит проект закона о присоединении к ЕС.
Рассмотрение законопроекта о вступлении в ЕС Армении состоится в парламенте республики с 11 по 14 февраля, рассказал пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян.
"Законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в Евросоюз, по всей вероятности, будет включен в повестку парламента во время сессии 11-14 февраля"
– Мовсес Арутюнян
Отметим, решение о курсе на евроинтеграцию было одобрено правительством Николая Пашиняна 9 января.
Власти страны отмечают, что обсуждение европейского будущего будет вынесено на референдум, передает ТАСС.
Глава МИД страны Арарат Мирзоян также отметил, что поворот в сторону ЕС является "инициативой гражданского общества".