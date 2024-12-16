Вестник Кавказа

Армения испугалась вторичных санкций из-за России и Ирана

Армения испугалась вторичных санкций из-за России и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вторичные санкции, которым может подвергнуться Армения из-за экономических связей с Россией и Ираном, входят в число тревожащих руководство страны внешних рисков, заявили в СВР РА.

Опасность вторичных санкций останется актуальной для Армении в текущем году, сказано в докладе Службы внешней разведки республики.

Согласно документу, санкции против России и Ирана как торговых партнеров Армении входят в число существенных экономических вызовов, которые стоят перед Ереваном.

"Использование экономического потенциала Армении ограничено рисками вторичных санкций"

– доклад

Авторы документа убеждены, что антироссийские и антииранские рестрикции едва ли будут отменены или хотя бы смягчены в нынешнем году, так что вызванные ими риски не исчезнут.

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