Вестник Кавказа

РЖД вновь запустит "Жемчужину Кавказа" по южным регионам

РЖД вновь запустит "Жемчужину Кавказа" по южным регионам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В апреле по регионам СКФО начнет ходить туристический поезд "Жемчужина Кавказа". Туристов ждут экскурсии по значимым городам Северного Кавказа.

Весной этого года РЖД снова запустит туристический поезд "Жемчужину Кавказа" по южным регионам страны, сообщает пресс-служба компании. 

Сообщается, что первую поездку туристы смогут совершить 26 апреля. Поезд отправится из Москвы, маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону. Путешественники также посетят Майкоп, Владикавказ и другие города региона. 

Пассажиры смогут наслаждаться красотами Кавказа в течение недели. Туристов ждут экскурсии с гидом, трансфер, а также питание. 

В поезде будут созданы комфортные условия поездки. Путешественники смогут посетить вагоны-рестораны, вагон-бар, вагон-душ и вагон-спа.

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