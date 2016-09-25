Вестник Кавказа

Обход Архонской в Северной Осетии построят к 2028 году

Обход Архонской в Северной Осетии построят к 2028 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии обновят дорогу в объезд станицы Архонской. Автомагистраль должны возвести в течение трех лет.

В строительство автодороги в объезд станицы Архонской в Северной Осетии вложат 2,5 млрд рублей. Работы должны завершиться к 2028 году, передает пресс-служба комитета по транспорту республики. 

Сообщается, что дорога должна заменить двухполосную транспортную артерию 40-летней давности, которая уже перестала отвечать возросшему в регионе трафику.  

Отмечается, что дорога будет иметь четыре полосы. Для новой трассы составит более 7 км.

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