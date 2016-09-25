Обход Архонской в Северной Осетии построят к 2028 году

В Северной Осетии обновят дорогу в объезд станицы Архонской. Автомагистраль должны возвести в течение трех лет.

В строительство автодороги в объезд станицы Архонской в Северной Осетии вложат 2,5 млрд рублей. Работы должны завершиться к 2028 году, передает пресс-служба комитета по транспорту республики.

Сообщается, что дорога должна заменить двухполосную транспортную артерию 40-летней давности, которая уже перестала отвечать возросшему в регионе трафику.

Отмечается, что дорога будет иметь четыре полосы. Для новой трассы составит более 7 км.