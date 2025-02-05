В аэропорте Сухума проверили светосигнальное оборудование

Столица Абхазии продолжает готовится к открытию международного аэропорта. В этот раз специалисты проверили светосигнальное оборудование.
Тестирование светосигнального оборудование успешно завершили в Международном аэропорту Сухума в Абхазии, рассказали в Минэнерго республики.
"В аэропорту Сухум им. В. Г. Ардзинбы успешно завершилось тестирование светосигнальной системы, которая обеспечит безопасный заход на посадку воздушных судов в темное время суток и в сложных погодных условиях"
- Минэнерго Абхазии
Отмечается, что оборудование соответствует всем международным стандартам.
Напомним, что первый рейс в тестовом режиме между Москвой и Сухумом произошел 7 февраля, что стало важным шагом в направлении открытия аэропорта в Абхазии. Планируется, что его откроют к летнему туристическому сезону.