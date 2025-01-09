Флаг Евросоюза убрали из резиденции президента Грузии

Важный символический нюанс зафиксировали журналисты – из зала для церемоний президентского дворца в Тбилиси убрали флаг ЕС. Ранее флаг был установлен по инициативе бывшего лидера страны Зурабишвили.

Флаг ЕС вынесли из церемониального зала дворца президента Грузии в Тбилиси, об этом поведали грузинские журналисты.

Сообщается, что протокол подразумевает наличие в зале государственного флага и флага президента с гербом.

Ранее флаг ЕС служил для экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили своеобразным знаменем европейского курса ее политики.