Вестник Кавказа

Флаг Евросоюза убрали из резиденции президента Грузии

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Важный символический нюанс зафиксировали журналисты – из зала для церемоний президентского дворца в Тбилиси убрали флаг ЕС. Ранее флаг был установлен по инициативе бывшего лидера страны Зурабишвили.

Флаг ЕС вынесли из церемониального зала дворца президента Грузии в Тбилиси, об этом поведали грузинские журналисты. 

Сообщается, что протокол подразумевает наличие в зале государственного флага и флага президента с гербом. 

Ранее флаг ЕС служил для экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили своеобразным знаменем европейского курса ее политики. 

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