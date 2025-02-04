Вестник Кавказа

Во время концерта во Владикавказе умерла гармонистка Датиева

Во время концерта во Владикавказе умерла гармонистка Датиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гармонистка и руководитель оркестра ансамбля "Алан" скончалась накануне во время выступления, ей стало плохо на сцене. Концерт проходил в североосетинской столице.

Во время концерта во Дворце молодежи во Владикавказе скончалась гармонистка, руководитель оркестра "Алан" Эльза Датиева.

"Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта"

– Минкультуры Северной Осетии

Датиева умерла на сцене, она потеряла создание, после чего концерт остановили, была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

Эльза Датиева – заслуженная артистка Северной Осетии, руководитель оркестра государственного ансамбля "Алан". Знаменитый "Алан" существует с 1938 года по сей день.

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