Гармонистка и руководитель оркестра ансамбля "Алан" скончалась накануне во время выступления, ей стало плохо на сцене. Концерт проходил в североосетинской столице.

Во время концерта во Дворце молодежи во Владикавказе скончалась гармонистка, руководитель оркестра "Алан" Эльза Датиева.

"Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта"

– Минкультуры Северной Осетии

Датиева умерла на сцене, она потеряла создание, после чего концерт остановили, была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

Эльза Датиева – заслуженная артистка Северной Осетии, руководитель оркестра государственного ансамбля "Алан". Знаменитый "Алан" существует с 1938 года по сей день.