В Дагестане от кори умер ребенок

Заболеваемость корью в Дагестане снизилась с прошлого года. С начала 2025 года заболели 126 человек, один ребенок скончался, поделились в Минздраве.
О ситуации с корью в Дагестане рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
"На данный момент по республике зарегистрировано 126 случаев заболевания корью, из них 103 у детей… Один летальный исход зафиксирован в Буйнакске - это непривитый годовалый ребенок"
– министерство
Госпитализация потребовалась 116 из 126 заболевших.
В ведомстве уточнили, что по сравнению с январем 2024 года заболеваемость сократилась в 3,6 раза.
В минздраве Дагестана добавили, что за прошлый год в республике вакцинация от кори осуществлена почти на 93% от установленного плана, передает "Интерфакс".