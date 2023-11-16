Вестник Кавказа

В Дагестане от кори умер ребенок

В Дагестане от кори умер ребенок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заболеваемость корью в Дагестане снизилась с прошлого года. С начала 2025 года заболели 126 человек, один ребенок скончался, поделились в Минздраве.

О ситуации с корью в Дагестане рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

"На данный момент по республике зарегистрировано 126 случаев заболевания корью, из них 103 у детей… Один летальный исход зафиксирован в Буйнакске - это непривитый годовалый ребенок"

– министерство

Госпитализация потребовалась 116 из 126 заболевших.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с январем 2024 года заболеваемость сократилась в 3,6 раза.

В минздраве Дагестана добавили, что за прошлый год в республике вакцинация от кори осуществлена почти на 93% от установленного плана, передает "Интерфакс".

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