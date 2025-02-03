Старожил "Карабаха" покинул клуб

ФК "Карабаха" расторг контракт с одним из старожилов команды полузащитником Ричардом Алмейда. Он играл за агдамцев более 10 лет.

Азербайджанский полузащитник бразильского происхождения Ричард Алмейда ушел из "Карабаха". Об этом сказано в сообщении на сайте клуба.

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Напомним, 35-летний хавбек провел за агдамскую команду семь матчей в текущем сезоне, на его счету два гола. Он защищал цвета "Карабаха" в 2012-2018 годах, в 2019 году и с 2021 года по настоящее время.