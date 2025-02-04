Биоресурсы Черного моря остались в сохранности после разлива мазута – специалисты

После неоднократных исследования сотрудники Росрыболовства не обнаружили гибель биоресурсов в Черном море после разлива нефтепродуктов. В будущем планируются дополнительные мониторинги.

После происшествия с танкерами в Керченском проливе гибель водных ресурсов в Черном море не зафиксирована, поделились в Росрыболовстве. При этом постоянные мониторинги продолжаются.

"Важно: с момента аварии случаев гибели водных биоресурсов не зафиксировано. Черноморская рыба безопасна для употребления в пищу. Мониторинг ситуации проводится постоянно"

- Росрыболовство

Планируется провести еще несколько экспедиционных исследований в Черном море. Сейчас специалисты закончили анализ информации для предварительной оценки последствий катастрофы. Это станет основой будущих мониторингов состояния воды и обитателей в Черном и Азовском морях.

Также Росрыболовство готовится к организации весенней экспедиции, которая уточнит уже имеющиеся данные.