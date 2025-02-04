Вестник Кавказа

Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Заявивший о возможной покупке сектора Газа Дональд Трамп теперь сообщил, что Вашингтон не будет тратить средства на это. Но США по-прежнему намерены установить контроль над анклавом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут тратить средства на приобретение сектора Газа. Однако анклав, по мнению Трампа, все равно перейдет в американское владение. 

Способы получения территории Трамп не назвал. Вашингтон будет управлять анклавом, по словам Трампа, "очень правильно". 

"Мы не собираемся ничего покупать, мы это получим, и оно будет у нас, и мы сделаем так, чтобы был мир, и не было никаких проблем, и никто не будет подвергать это сомнению, и мы будем управлять этим очень правильно"

– Дональд Трамп 

Ранее американский лидер заявил, что США могут купить сектор Газа. По плану Трампа, остатки жилых кварталов должны быть снесены, а палестинское население переселено. Президент США сообщил, что сделает из региона "ближневосточную ривьеру". Проект Трампа вызвал критику во многих странах, которые поддерживают Палестину.

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