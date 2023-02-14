Вестник Кавказа

Треть россиян считают День всех влюбленных праздником

Роза и кофе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отмечать День всех влюбленных планируют около 30% россиян. Остальные граждане не считают 14 февраля особенным днем, сообщили во ВЦИОМ.

День всех влюбленных не является праздником для большинства жителей России, показал опрос ВЦИОМ, передает ТАСС.

"Сегодня 14 февраля - особенный день в календаре и еще один повод признаться в своих чувствах для троих из десяти наших сограждан (30%), в то время как большинство россиян День всех влюбленных праздником не считают"

– ВЦИОМ

При этом в начале 2000-х годов 14 февраля воспринимали как праздник около 50% россиян. Меньше стало и тех, кто собирается обмениваться подарками в этот день - 20 лет назад подарки готовили 51% тех, кто отмечают День влюбленных, сегодня - 34%.

Кроме того, изменился и выбор подарков - в 2,5 раза реже россияне дарят друг другу "валентинки" и сувениры с сердечками. Неизменным спрос на 14 февраля остается на букеты - их выбирает каждый десятый влюбленный.

В рамках всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник" мнение по поводу праздника и подарков высказали 1600 россиян старше 18 лет, опрос был проведен 31 января 2025 года.

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