Владикавказский оружейник попался на "контрольной закупке"

Рукастый житель Владикавказа занимался незаконной переделкой охолощенного оружия в боевое. Попался он на жадности: продал шесть переделанных пистолетов за полмиллиона рублей.

Житель столицы Северной Осетии Владикавказа решил попробовать себя в роли оружейника, и наладил у себя на дому переделку охолощенных пистолетов под боевое оружие, сообщила пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Молодой мужчина 2001 года рождения имел достаточно богатый опыт в работе с металлом, докупил несколько станков, и, что называется, "процесс пошел" – охолощенные на заводах пистолеты Макарова, "стреляющие" охотничьими капсюлями, при доработке начинали стрелять боевыми патронами, нашлись и клиенты, передает "АиФ-Ставрополье".

В ноябре минувшего 2024 года на горе-оружейника вышли правоохранители. Мастер не устоял перед солидным кушем – за шесть "стволов" оперативники предложили ему полмиллиона, и он "погорел" на контрольной закупке.

При обыске дома у подозреваемого нашли необходимые станки и инструменты для переделки оружия, запрещенной законом.

В отношении не возбудили уголовное дело о незаконном сбыте оружия. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, по закону ему грозит до 12 лет лишения свободы.