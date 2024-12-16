Иран продолжит развитие отношений со странами Латинской Америки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне провел телефонный разговор со своим колумбийским коллегой Густаво Петро, обозначив приоритеты внешней политики ИРИ по отношениям со странами Латинской Америки в целом и Колумбией в частности.
"Иран готов к развитию отношений с Колумбией и приветствует создание условий для сотрудничества в различных региональных и международных сферах между двумя странами"
- Масуд Пезешкиан
Глава иранского государства заявил, что развитие отношений и укрепление сотрудничества со странами Латинской Америки является одним из ключевых приоритетов внешней политики страны в нынешних крайне чувствительных условиях, передает иранское информационное агентство IRNA.
Решения, принимаемые в США, могут привести к многочисленным проблемам во всем мире, и сейчас крайне важны консолидация, единство мнений и развитие взаимодействия между независимыми странами мира, - добавил президент Ирана.