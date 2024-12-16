Вестник Кавказа

Иран продолжит развитие отношений со странами Латинской Америки

Иран продолжит развитие отношений со странами Латинской Америки
© Фото: IRNA
Нынешний приоритет внешней политики Исламской Республики Иран – развитие отношений со странами Латинской Америки в целом и, в частности, с Колумбией, заявил в беседе с колумбийским коллегой президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне провел телефонный разговор со своим колумбийским коллегой Густаво Петро, обозначив приоритеты внешней политики ИРИ по отношениям со странами Латинской Америки в целом и Колумбией в частности.

"Иран готов к развитию отношений с Колумбией и приветствует создание условий для сотрудничества в различных региональных и международных сферах между двумя странами"

- Масуд Пезешкиан

Глава иранского государства заявил, что развитие отношений и укрепление сотрудничества со странами Латинской Америки является одним из ключевых приоритетов внешней политики страны в нынешних крайне чувствительных условиях, передает иранское информационное агентство IRNA.

Решения, принимаемые в США, могут привести к многочисленным проблемам во всем мире, и сейчас крайне важны консолидация, единство мнений и развитие взаимодействия между независимыми странами мира, - добавил президент Ирана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп вновь предложил Ирану сделку

Трамп вновь предложил Ирану сделку

Иран отказался говорить с США в слабой позиции

Иран отказался говорить с США в слабой позиции

Иран сможет взойти на вершину несмотря на санкции – президент

Иран сможет взойти на вершину несмотря на санкции – президент

Что ждет Иран в эпоху Трампа?

Что ждет Иран в эпоху Трампа?

Армения испугалась вторичных санкций из-за России и Ирана

Армения испугалась вторичных санкций из-за России и Ирана

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Иран добился значительных успехов в нефтяной промышленности

Иран добился значительных успехов в нефтяной промышленности

Иран возобновляет женевские встречи

Иран возобновляет женевские встречи

Зачем Ирану Центральная Азия?

Зачем Ирану Центральная Азия?

Тегеран раскритиковал европейские санкции против иранских кораблей

Тегеран раскритиковал европейские санкции против иранских кораблей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы