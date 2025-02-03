Вестник Кавказа

Почти 750 единиц оборудования передадут медучреждениям Дагестана

УЗИ диагностика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана снабдят медицинские учреждения республики сотнями единиц медоборудования. Планируется также поставить более полутора сотен транспортных средств.

Медицинские учреждения Дагестана получат 746 единиц медицинского оборудования. Об этом рассказал глава краевого Минздрава.

"В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан" в 2025 году запланировано поставить 746 единиц медицинского оборудования и 171 единицу медицинского автотранспорта"

– Ярослав Глазов

Он подчеркнул, что на эти цели выделено свыше 1,5 млрд рублей.

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