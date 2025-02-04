Вестник Кавказа

Дагестан отремонтирует 124 объектов здравоохранения за 2025 год

Центр ментального здоровья
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В течение текущего года на территории Дагестана планируется ремонт и реконструкция 124 объектов здравоохранения. Работы пройдут в рамках госпрограммы.

Масштабный ремонт 124 объектов здравоохранения хотят завершить в Дагестане в 2025 году, рассказал глава республиканского Минздрава Ярослав Глазов.

"В 2025 году в рамках государственной программы Дагестана "Развитие здравоохранения в Республики Дагестан" планируется реализация мероприятий по строительству (реконструкции), приобретению новых врачебных амбулаторий и ФАПов "

- Ярослав Глазов

Он передал, что особое внимание уделяет объектам здравоохранения в сельской местности и постепенному снижению смертности в регионе. Министр отметил, что сейчас средняя продолжительность жизни в Дагестане достигла 77 лет.

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