Вестник Кавказа

Новый Фестиваль науки организовали в Дагестане

Новый Фестиваль науки организовали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана состоялся Фестиваль науки. Цель – стремление привить молодежи любовь к этой деятельности. На фестивале было представлено современное оборудование.

В историческом парке "Россия – моя история" в дагестанской столице Махачкале состоялся Фестиваль науки, сообщает пресс-служба республиканского Минобрнауки.

Организатором данного мероприятия выступило само образовательное ведомство. Его провели в честь Дня отечественной науки, а также в рамках десятилетия науки и технологий.

В министерстве подчеркнули, что научное мероприятие ставило цель привить региональной молодежи любовь к этой деятельности. На фестивале побывали сотрудники Минобрнауки, правительства Дагестана, а также преподаватели, студенты, школьники.

Отмечается, что на мероприятии были показаны достижения в области технологий и науки, передовые разработки, новые проекты, современное оборудование и многое другое.

 

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