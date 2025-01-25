Под Самаркандом перевернулся пассажирский автобус

ДТП с участием автобуса и автомобиля произошла в Самаркандской области накануне. Один из пассажиров автобуса от полученных травм скончался в больнице.

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса случилось во вторник в Джамбайском районе Самаркандской области.

На мосту в махалле "Самарканд" автобус резко затормозил, так как столкнулись два автомобиля. В результате этого маневра водитель автобуса не избежал столкновения с автомобилем, при этом автобус перевернулся, сообщает УБДД региона.

В аварии погиб один пассажир автобуса.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование инцидента.