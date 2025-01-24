В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 33 человека

В Турции произошло ДТП с автобусом из Антальи. Пострадали 33 человека, в том числе дети, все они госпитализированы.

В Турции водитель междугороднего автобуса не справился с управлением, автобус вылетел с трассы, пострадали десятки людей, передают местные СМИ.

ДТП произошло в районе Газипаша с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Анталья-Адыяман.

"Водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет. В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников"

– телеканал TRT Haber

Из 33 пострадавших 8 - дети, все пострадавшие доставлены в больницы.

По данным агентство DHA, состояние 10 человек оценивается как тяжелое. В агентстве уточняют, что автобус, вылетев с трассы, упал с обрыва высотой 25 м.