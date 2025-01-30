Густой туман закрыл Босфор для судоходства

Непогода в Стамбуле привела к временному закрытию Босфорского пролива для судов. Город окутал туман, в некоторых районах идет снег.
В среду в Стамбуле приостановили проход судов через Босфор из-за тумана.
"Движение судов приостановлено в обе стороны в 03:10 по местному времени из-за плотного тумана до нормализации погодных условий"
– департамент по морским вопросам Минтранса Турции
Туман в ночь на среду наблюдался в северных районах Стамбула. Кроме того, в некоторых районах случился сильный снегопад, в части школ сегодня отменены занятия.