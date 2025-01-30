Вестник Кавказа

Густой туман закрыл Босфор для судоходства

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Непогода в Стамбуле привела к временному закрытию Босфорского пролива для судов. Город окутал туман, в некоторых районах идет снег.

В среду в Стамбуле приостановили проход судов через Босфор из-за тумана.

"Движение судов приостановлено в обе стороны в 03:10 по местному времени из-за плотного тумана до нормализации погодных условий"

– департамент по морским вопросам Минтранса Турции

Туман в ночь на среду наблюдался в северных районах Стамбула. Кроме того, в некоторых районах случился сильный снегопад, в части школ сегодня отменены занятия.

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