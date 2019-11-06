Вестник Кавказа

Кавелашвили поздравил Лукашенко с победой на выборах в Беларуси

Александр Лукашенко
© Фото: сайт президента Республики Беларусь
Глава грузинского государства передал поздравления коллеге из Беларуси по случаю победы на январских выборах. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал на них рекордное количество голосов.

Президент Грузии поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на президентский пост в Беларуси. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте президента РБ.

Михаил Кавелашвили обратил внимание на то, что в республике Южного Кавказа ценят многолетние отношения с Беларусью, выразив надежду на то, что они продолжат развиваться на благо двух стран и народов.

Глава грузинского государства также пожелал своему коллеге удачи в дальнейшей деятельности.

Напомним, седьмые выборы президента Беларуси состоялись 26 января. По данным ЦИК, Лукашенко набрал рекордные 86,82% голосов.

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