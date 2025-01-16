Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенку. Глава азербайджанского государства поздравил белорусского коллегу с победой на выборах.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня совершил телефонный звонок белорусскому президенту Александру Лукашенко.

В ходе беседы Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и переизбранием на пост президента, пожелал успехов на этом посту.

Белорусский президент выразил благодарность Ильхаму Алиеву за внимание и поздравление.

Во время беседы президенты поговорили о перспективах азербайджано-белорусского сотрудничества. Участники разговора выразили уверенность в том, что дружественные и партнерские отношения между Баку и Минском будут и далее развиваться по восходящей.

По последним данным, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов.