Вестник Кавказа

Exit-poll: Александр Лукашенко стал президентом Беларуси

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Беларуси закрылись избирательные участки и началась публикация данных exit-poll по президентским выборам. По сведениям Белорусского комитета молодежных организаций, Александр Лукашенко был переизбран главой государства с 87,6% голосов за его кандидатуру.

В Республике Беларусь только что закончились президентские выборы. Как только закрылся последний участок, компании, проводившие опросы exit-poll, получили право на публикацию результатов своей работы.

Первым распространил данные exit-poll Белорусский комитет молодежных организаций. Среди опрошенных им граждан, пришедших сегодня на избирательные участки, 87,6% проголосовали за действующего президента Александра Лукашенко.

Комитет работал сегодня на трех сотнях избирательных участков, как в городской среде, так и в белорусских селах.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси были признаны состоявшимися еще в 12:00 по московскому времени, когда явка превысила 50%.

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