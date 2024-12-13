Exit-poll: Александр Лукашенко стал президентом Беларуси

В Беларуси закрылись избирательные участки и началась публикация данных exit-poll по президентским выборам. По сведениям Белорусского комитета молодежных организаций, Александр Лукашенко был переизбран главой государства с 87,6% голосов за его кандидатуру.

В Республике Беларусь только что закончились президентские выборы. Как только закрылся последний участок, компании, проводившие опросы exit-poll, получили право на публикацию результатов своей работы.

Первым распространил данные exit-poll Белорусский комитет молодежных организаций. Среди опрошенных им граждан, пришедших сегодня на избирательные участки, 87,6% проголосовали за действующего президента Александра Лукашенко.

Комитет работал сегодня на трех сотнях избирательных участков, как в городской среде, так и в белорусских селах.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси были признаны состоявшимися еще в 12:00 по московскому времени, когда явка превысила 50%.