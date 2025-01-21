Пашинян уничтожит Армению – Лукашенко

Стремление Армении в ЕС – опасная игра, считает Лукашенко. Он отметил, что Пашинян может уничтожить Армению этим.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уничтожает страну, нацелившись на путь европейской интеграции.
"Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, (это) опаснейшая игра. Он уничтожит Армению, успокойте его там"
– Лукашенко
Напомним, законопроект о вступлении Армении в Евросоюз уже одобрен специальной комиссией Нацсобрания РА.
Также белорусский лидер в ответ на обвинения Еревана в том, что Минск оказывал Баку поддержку, напомнил, что Армения во главе с Пашиняном отказалась от претензий на удержание азербайджанского Карабаха под оккупацией.