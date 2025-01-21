Вестник Кавказа

Пашинян уничтожит Армению – Лукашенко

Александр Лукашенко
© Фото: Сайт президента России
Стремление Армении в ЕС – опасная игра, считает Лукашенко. Он отметил, что Пашинян может уничтожить Армению этим.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уничтожает страну, нацелившись на путь европейской интеграции.

"Они начали сейчас заигрывать с Европейским союзом. Слушайте, (это) опаснейшая игра. Он уничтожит Армению, успокойте его там"

– Лукашенко

Напомним, законопроект о вступлении Армении в Евросоюз уже одобрен специальной комиссией Нацсобрания РА.

Также белорусский лидер в ответ на обвинения Еревана в том, что Минск оказывал Баку поддержку, напомнил, что Армения во главе с Пашиняном отказалась от претензий на удержание азербайджанского Карабаха под оккупацией. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отношения России и Армении переживают непростые времена – МИД

Отношения России и Армении переживают непростые времена – МИД

Вступление Армении в ЕС одобрено комиссией парламента

Вступление Армении в ЕС одобрено комиссией парламента

Глава евродипломатии планирует приехать в Армению

Глава евродипломатии планирует приехать в Армению

Армения обсуждает с Европой новую повестку сотрудничества

Армения обсуждает с Европой новую повестку сотрудничества

Парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении в Евросоюз в феврале

Парламент Армении рассмотрит законопроект о вступлении в Евросоюз в феврале

Премьер Армении сообщил о подозрительно прозрачных отношениях с партнерами

Премьер Армении сообщил о подозрительно прозрачных отношениях с партнерами

Пашинян оценил вероятность принятия закона о вступлении в ЕС

Пашинян оценил вероятность принятия закона о вступлении в ЕС

Закон о вступлении Армении в ЕС начнут рассматривать на этой неделе

Закон о вступлении Армении в ЕС начнут рассматривать на этой неделе

Законопроект о вступлении в ЕС будет одобрен парламентом Армении – Арарат Мирзоян

Законопроект о вступлении в ЕС будет одобрен парламентом Армении – Арарат Мирзоян

Армения хочет остаться в ЕАЭС при интеграции в ЕС

Армения хочет остаться в ЕАЭС при интеграции в ЕС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы