В Петропавловске спасатели вытащили из пламени трех человек

Пожар в жилом доме произошел в Петропавловске. Сотрудники МЧС спасли трех человек.
Огонь охватил жилой дом в казахстанском Петропавловске, передали в региональном МЧС.
К месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Слаженные действия сотрудников МЧС позволили спасти из огня трех человек. В процессе эвакуации использовались спасательные колпаки.
Сообщается, что жители дома переданы сотрудникам медицинской службы.
Возгорание устранено, причина инцидента выясняется.
Отметим, что в крупном ДТП под Алматы ранее погибли три человека.