Вестник Кавказа

В Петропавловске спасатели вытащили из пламени трех человек

В Петропавловске спасатели вытащили из пламени трех человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в жилом доме произошел в Петропавловске. Сотрудники МЧС спасли трех человек.

Огонь охватил жилой дом в казахстанском Петропавловске, передали в региональном МЧС. 

К месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Слаженные действия сотрудников МЧС позволили спасти из огня трех человек. В процессе эвакуации использовались спасательные колпаки. 

Сообщается, что жители дома переданы сотрудникам медицинской службы. 

Возгорание устранено, причина инцидента выясняется.    

Отметим, что в крупном ДТП под Алматы ранее погибли три человека.

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