Вестник Кавказа

ДТП под Алматы унесло три жизни

ДТП под Алматы унесло три жизни
© Фото: департамент полиции Алматинской области
Сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия на международной трассе Алматы-Бишкек в Казахстане погибли три человека: аварию спровоцировал водитель легковушки, выехавший на встречную полосу движения.

Сегодня утром в страшном ДТП в Жамбылском районе под Алматы погибли три человека, авария произошла на 102-м километре международной трассы, сообщил департамент полиции региона.

"По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте"

- департамент полиции Алматинской области

Еще один пассажир, ехавший в Chevrolet Cobalt, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в близлежащую больницу, добавили в полиции, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас на месте аварии работают следователи, которые в рамках уголовного дела, возбужденного по факту аварии, выясняют причины ДТП.

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