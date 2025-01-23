ДТП под Алматы унесло три жизни

Сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия на международной трассе Алматы-Бишкек в Казахстане погибли три человека: аварию спровоцировал водитель легковушки, выехавший на встречную полосу движения.

Сегодня утром в страшном ДТП в Жамбылском районе под Алматы погибли три человека, авария произошла на 102-м километре международной трассы, сообщил департамент полиции региона.

"По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате аварии оба водителя и пассажир Hyundai Elantra погибли на месте"

- департамент полиции Алматинской области

Еще один пассажир, ехавший в Chevrolet Cobalt, с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в близлежащую больницу, добавили в полиции, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас на месте аварии работают следователи, которые в рамках уголовного дела, возбужденного по факту аварии, выясняют причины ДТП.