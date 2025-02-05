Вестник Кавказа

Новый кампус на базе Северо-Кавказской госакадемии хотят создать в Карачаево-Черкесии

Новый кампус на базе Северо-Кавказской госакадемии хотят создать в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство КЧР заинтересовано в создании современного кампуса на базе госакадемии. Он будет рассчитан на 1 тыс мест.

В Карачаево-Черкесии собираются создать современный кампус на базе Северо-Кавказской госакадемии. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы региона.

Рашид Темрезов подчеркнул, что кампус будет рассчитан на 1 тыс мест.

"Учитывая специфику экономики Карачаево-Черкесии, мы определили три ведущих направления работы будущего кампуса на базе СКГА - промышленность, сельское хозяйство и туризм. Речь идет о создании учебных корпусов и общежитий для преподавателей и студентов на 1 тыс мест"

– глава КЧР

Он добавил, что появление кампуса даст возможность создать инфраструктуру нового типа для реализации проектов в сфере образования и науки.

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