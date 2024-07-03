Вестник Кавказа

Общежитие появится в Северо-Осетинском госуниверситете

Общежитие появится в Северо-Осетинском госуниверситете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии намерены реализовать проект по строительству общежития для Северо-Осетинского государственного университета. Предполагается, что в нем смогут разместиться не только студенты, но и преподаватели.

Общежитием прирастет Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ) имени Хетагурова, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Такие планы были озвучены им в ходе встречи с главой Миннауки РФ Валерием Фальковым.

"На встрече рассмотрели возможность строительства в СОГУ современного общежития на 2 тыс мест"

– пресс-служба главы и правительства республики

Меняйло подчеркнул, что открытие такого объекта университетской инфраструктуры даст толчок развитию СОГУ: создание общежития поможет увеличить число образовательных программ.

В сообщении уточняется, что общежитие будет проектироваться и строиться так, чтобы студенты и молодые ученые были обеспечены условиями для плодотворных учебы и научной деятельности.

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