Краснодар вошел в тройку самых популярных городов-миллионников у туристов в феврале

Столица Кубани оказалась в тройке самых популярных городов-миллионников у путешественников в феврале. Рейтинг не учитывает Москву и Санкт-Петербург.

Эксперты туристического портала определили самые популярные у туристов города-миллионники в РФ в феврале. Краснодар занял вторую строчку рейтинга.

Аналитики решили исключить из подсчета Москву и Санкт-Петербург, которые традиционно оказываются на первых двух местах в подобных рейтингах.

В рейтинге популярных крупных городов вне столиц пальма первенства досталась Казани. "Серебро" рейтинга досталось Краснодару, замыкает тройку лидеров Екатеринбург, передает сервис бронирования "Твил.ру".

Отметим, что средняя продолжительность поездки в Краснодар составляет три ночи. Туристы готовы отдать за ночлег чуть более 3 тыс рублей.