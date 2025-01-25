Вестник Кавказа

Краснодар вошел в тройку самых популярных городов-миллионников у туристов в феврале

Краснодар вошел в тройку самых популярных городов-миллионников у туристов в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Кубани оказалась в тройке самых популярных городов-миллионников у путешественников в феврале. Рейтинг не учитывает Москву и Санкт-Петербург.

Эксперты туристического портала определили самые популярные у туристов города-миллионники в РФ в феврале. Краснодар занял вторую строчку рейтинга. 

Аналитики решили исключить из подсчета Москву и Санкт-Петербург, которые традиционно оказываются на первых двух местах в подобных рейтингах. 

В рейтинге популярных крупных городов вне столиц пальма первенства досталась Казани. "Серебро" рейтинга досталось Краснодару, замыкает тройку лидеров Екатеринбург, передает сервис бронирования "Твил.ру". 

Отметим, что средняя продолжительность поездки в Краснодар составляет три ночи. Туристы готовы отдать за ночлег чуть более 3 тыс рублей.

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