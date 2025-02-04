Вестник Кавказа

Турмаршрут по Ставрополью вошел в список национальных

Турмаршрут по Ставрополью вошел в список национальных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический маршрут по Ставропольскому краю получил статус национального. Программа тура рассчитана на четыре дня.

Два туристических маршрута признаны национальными на заседании Экспертного совета по определению национальных туристских маршрутов при МЭР РФ.

Статус "национальный" получили маршруты "Усадьбы и судьбы земли Смоленской" и "Достояние Ставропольской губернии".

Маршрут по Ставрополью рассчитан на четыре дня, за которые туристы могут ознакомиться со следующими локациями: Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, станица Боргустанская, Ессентуки, Железноводск, Минводы.

"В маршруте – 50 объектов показа. Туристов ждет знакомство с купеческим Ставрополем и городами-курортами Кавказских Минеральных Вод, великолепие курортных парков, погружение в атмосферу XIX века"

– глава Минтуризма региона Андрей Толбатов

Стоимость четырехдневного тура начинается от 39,6 тыс рублей, туроператор - ООО "Лайт". В стоимость включено проживание, трехразовое питание, транспорт и услуги гида.

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