Турмаршрут по Ставрополью вошел в список национальных

Два туристических маршрута признаны национальными на заседании Экспертного совета по определению национальных туристских маршрутов при МЭР РФ.
Статус "национальный" получили маршруты "Усадьбы и судьбы земли Смоленской" и "Достояние Ставропольской губернии".
Маршрут по Ставрополью рассчитан на четыре дня, за которые туристы могут ознакомиться со следующими локациями: Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, станица Боргустанская, Ессентуки, Железноводск, Минводы.
"В маршруте – 50 объектов показа. Туристов ждет знакомство с купеческим Ставрополем и городами-курортами Кавказских Минеральных Вод, великолепие курортных парков, погружение в атмосферу XIX века"
– глава Минтуризма региона Андрей Толбатов
Стоимость четырехдневного тура начинается от 39,6 тыс рублей, туроператор - ООО "Лайт". В стоимость включено проживание, трехразовое питание, транспорт и услуги гида.