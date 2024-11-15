Из Китая в Афганистан отправился первый товарный поезд

Китайский Чунцин и афганский Хайратон соединил прямой железнодорожный маршрут: первый товарный поезд с 55 контейнерами для коммуникационных сетей Афганистана прибудет в пункт назначения через две недели.

Сегодня утром из китайского Чунцина в афганский Хайратон отправился первый грузовой поезд, груженый 55 контейнерами с оборудованием китайской коммуникационной компании ZTE, которая планирует развивать местные сети мобильной связи в Афганистане, сообщает китайское агентство "Синьхуа".

Поезд на своем маршруте пересечет территории Казахстана и Узбекистана и прибудет в Афганистан через 12–15 дней, передает АН Podrobno.uz.

Власти КНР делают большую ставку на новое сообщение, которое позволит не только сократить время доставки товаров на 3–5 дней по сравнению с автоперевозками, но и существенно, на 15-20%, снизить затраты на логистику, поделился представитель ZTE Лю Цзяньфэн.

Еще один важный момент - запуск нового железнодорожного сообщения укрепит экономическое сотрудничество между Китаем, Афганистаном и странами Центральной Азии, уверены в его компании-операторе.