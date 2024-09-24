Аграрии КБР получат кредит на проведение весенней посевной

Кабардино-балкарские аграрии получат дополнительные льготные средства на проведение сезонно-полевых работ: филиал Россельхозбанка направил 236 миллионов рублей на льготных условиях на проведение весенней посевной.

Филиал Россельхозбанка по Кабардино-Балкарии (КБР) продлевает льготное кредитование местных аграриев, сообщили в пресс-службе банка.

"В 2025 году Кабардино-Балкарский региональной филиал банка планирует направить в министерство сельского хозяйства до начала весенней посевной заявок на получение льготного кредитования на сумму 236 млн рублей. ...Особое внимание банк уделит поддержке среднего, малого и микробизнеса"

- директор Кабардино-Балкарского регионального филиала Россельхозбанка Алим Сокуров

Несмотря на высокую ключевую ставку, банк делает все возможное для того, чтобы у фермеры КБР имели возможность поддержать и развить свои хозяйства, и лучшее средство для этого - льготное кредитование АПК , - отметил Сокуров, передает ТАСС.

В минувшем 2024 году филиал выделил аграриям региона 983 млн рублей, почти треть из которых, 280 млн рублей, были выделены по льготной ставке, напомнил глава местного филиала Росбанка.