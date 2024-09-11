В Кабардино-Балкарии будут засеяны 65 тыс га озимых культур

Аграрии КБР намерены засеять пшеницей, ячменем и рапсом около 65 тыс га площадей, отведенных для озимых культур. Большая часть будет отдана под пшеницу.

Кабардино-Балкария начинает се озимых сельхозкультур. Всего – около 65 тыс га земель. Ожидается, что более 70% всех посевов придется на пшеницу, за ней следуют ячмень и рапс.

«Земледельцы Терского района первыми в Кабардино-Балкарии приступили к севу озимых культур. Уже посеяны первые 3 тысячи гектаров. Вносятся обязательные минеральные удобрения, используется качественный семенной материал, соответствующий ГОСТу. Массовый сев озимых начинается обычно в регионе в первой декаде октября. Как ожидается, в текущем году под урожай 2025 года озимые будут посеяны на площади свыше 65 тысяч гектаров»

– пресс-служба регионального Минсельхоза

Отметим, что озимые культуры играют важную роль в аграрном производстве. Они способны обеспечить стабильные урожаи даже в условиях непредсказуемого климата. Пшеница, ячмень и рапс являются не только основой продовольственной безопасности, но и важным сырьем для перерабатывающих отраслей. Например, пшеница используется не только для производства хлеба, но и как компонент для кормов, что подчеркивает ее многогранность в аграрном производстве.