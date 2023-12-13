Президент Ирана собирается в Турцию

Президент Ирана Эбрахим Раиси уже в первые дни нового 2024 года намерен совершить визит в Турцию, чтобы обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом совместные усилия по борьбе с терроризмом.

Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует совершить визит в Турцию 4 января, пишет турецкая газета Hürriyet.

Если визит состоится, поскольку такая поездка уже не раз откладывалась, одной из основных тем переговоров лидеров двух стран совместная борьба с терроризмом. Тема стала особенно актуальной после гибели 12 турецких солдат после нападений боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной Анкарой террористической, отмечает издание.

Ранее визит Раиси был запланирован на 28 ноября, однако президент Ирана отменил его из-за заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, пояснил глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян.

Тем не менее, Эбрахим Раиси готов вылететь в Анкару, чтобы также принять участие в 8-м заседании Совета сотрудничества высшего уровня, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.