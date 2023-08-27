Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции

Опубликовано: 12:44, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, находящегося в Азербайджане с визитом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял в своей резиденции новоназначенного министра обороны Турции Яшара Гюлера, который совершает визит в дружественную страну.

Глава государства назвал его назначение большим доверием, оказанным президентом Турции, и пожелал Яшару Гюлеру успехов в исполнении своих обязанностей, отметив, что сотрудничество вооруженных сил Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне, передает Trend.

Яшар Гюлер поблагодарил Ильхама Алиева и сказал, что для него и возглавляемой им делегации большая радость и честь находиться с визитом в Азербайджане. Коснувшись освобождения азербайджанских земель от оккупации, министр национальной обороны Турции с уважением почтил память шехидов, отметил, что самоотверженность и героизм азербайджанских солдат никогда не будут забыты.

Яшар Гюлер подчеркнул, что тесные отношения и контакты между главами государств двух стран очень позитивно влияют на дальнейшее укрепление наших связей, а также отметил эффективное взаимодействие с азербайджанскими коллегами.

В ходе беседы стороны отметили, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех областях, в том числе в военной сфере. Также Ильхам Алиев и Яшар Гюлер обменялись мнениями по вопросам, касающимся перспектив сотрудничества.