Премьер назвал президента Грузии иноагентом

Позицию президента Грузии по закону об иноагентах жестко раскритиковал премьер-министр страны. По словам Ираклия Кобахидзе, Саломе Зурабишвили сама ведет себя как агент иностранного влияния.

Отношение грузинского президента Саломе Зурабишвили к закону об иноагентах выдает в ней самой агента иностранного влияния, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе после того, как закон был принят в первом чтении.

"Саломе Зурабишвили является агентом иностранного влияния, и она, соответственно, представляет иностранную силу, партию глобальной войны, о чем мы не раз ранее говорили"

– глава правительства

По словам премьера, народную легитимность вызвавшего широкий резонанс законопроекта можно оценить по итогам выборов в парламент, которые пройдут в октябре, то есть уже через полгода. Кобахидзе пояснил, что они по сути станут референдумом по закону "О прозрачности иностранного влияния".

"Всем следует дождаться выборов и не позволять никому, в первую очередь Саломе Зурабишвили, выступать от имени грузинского народа, когда она прямо предает грузинский народ и Конституцию страны"

– премьер

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Закон под названием "О прозрачности иностранного влияния" представляет собой практически копию отозванного год назад из-за массовых протестов и беспорядков. Единственное отличие заключается в ключевой формулировке. Изначально авторы документа использовали выражение "агент иностранного влияния". Теперь от него отказались, и законопроект регулирует ситуацию с "организациями, проводящими интересы иностранной силы".

Это отличие существенное: согласно документу, к иноагентам будут относить только организации, а точнее НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. Физлицам, в том числе ученым и студентам, эмигрантам и их семьям, этот статус присваиваться не будет.

Зарегистрироваться в особом реестре и подавать ежегодно декларации – все, что требуется от организаций. В случае невыполнения этих требований предполагается только одно наказание – это штраф. Его сумма составит порядка $9,3 тыс.