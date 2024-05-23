Вестник Кавказа

Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе направил Ильхаму Алиеву телеграмму. В ней премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с Днем независимости.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму.

В ней глава правительства Грузии поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана.

Он напомнил, что стратегическое партнерство между странами основывается на многовековой традиции дружбы, которая является ключевым фактором развития эффективного сотрудничества.

Кобахидзе подчеркнул, что углубление отношений с Баку – главный приоритет грузинского руководства. Премьер отметил, что партнерство Грузии и Азербайджана положительно сказалось на наращивании динамики связей.

Он выразил уверенность в том, что грузино-азербайджанское сотрудничество будет еще больше укрепляться ради стабильности и благополучия на Южном Кавказе.

В заключение глава правительства выразил Ильхаму Алиеву глубокое почтение и пожелал азербайджанскому народу процветания, спокойствия и достижений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1455 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе и народ Грузии с Днем независимости

Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе и народ Грузии с Днем независимости

Турция встретила первый поезд из Азербайджана по обновленной дороге Баку-Тбилиси-Карс

Турция встретила первый поезд из Азербайджана по обновленной дороге Баку-Тбилиси-Карс

Железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» заработает сегодня

Железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» заработает сегодня

В Грузии приветствовали начало делимитации азербайджано-армянской границы

В Грузии приветствовали начало делимитации азербайджано-армянской границы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы