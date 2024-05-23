Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму.
В ней глава правительства Грузии поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана.
Он напомнил, что стратегическое партнерство между странами основывается на многовековой традиции дружбы, которая является ключевым фактором развития эффективного сотрудничества.
Кобахидзе подчеркнул, что углубление отношений с Баку – главный приоритет грузинского руководства. Премьер отметил, что партнерство Грузии и Азербайджана положительно сказалось на наращивании динамики связей.
Он выразил уверенность в том, что грузино-азербайджанское сотрудничество будет еще больше укрепляться ради стабильности и благополучия на Южном Кавказе.
В заключение глава правительства выразил Ильхаму Алиеву глубокое почтение и пожелал азербайджанскому народу процветания, спокойствия и достижений.