Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе и народ Грузии с Днем независимости

Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с Днем независимости. Он отметил, что отношения между странами получили новый размах.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с Днем независимости Грузии. Письмо опубликовано на сайте главы государства.

Президент напомнил, что отношения двух стран берут свое начало из воли и намерений народов Азербайджана и Грузии, которые веками жили в условиях добрососедства и взаимопонимания.

Он отметил, что отношения Баку и Тбилиси, основанное на взаимном доверии и поддержке, получили новый размах, и успешно развиваются и обогащаются новым содержанием.

Ильхам Алиев подчеркнул, что стратегическое значение и совместно реализуемы проекты не только служат интересам народов двух государств, но и играют ключевую роль на Евразийском пространстве.

Президент выразил уверенность в том, что усилия властей обеих стран, направленные на расширение связей во всех сферах, будут успешно продолжаться на благо народов, а также во имя стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В заключение глава государства пожелал Ираклию Кобахидзе здоровья, успехов, а грузинскому народу – постоянного благополучия и процветания.