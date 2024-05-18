Грузия отмечает День независимости

Грузия отмечает сегодня День независимости. В 1918 году правительство во главе с Ноэ Жордания провозгласила независимость. В 1991 году страна восстановила суверенитет по итогам референдума.

Жители Грузии сегодня отмечают День независимости, в 1918 году Первое демократическое правительство во главе с Ноэ Жордания объявило о своей независимости.

Однако Грузинская Демократическая республика просуществовала 2,5 года и была ликвидирована в 1921 году после установления советской власти.

На месте ГДР появилась Социалистическая Советская Республика Грузия, которая позднее вошла в состав ЗСФСР.

Грузия восстановила суверенитет в 1991 году после принятия 9 апреля "Акта о восстановлении государственной независимости" на основании результатов референдума.

Праздничные гуляния сегодня состоятся во всех городах страны. Основные мероприятия запланированы на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси.

В столице организуют выставки военной техники, ярмарки, а также театральные представления и выступления национальных ансамблей.

Грузия идет по пути Моисея

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии празднования заявил, что Грузия после восстановления независимости в 1991 году идет "по пути Моисея", который приведет ее к "Земле обетованной".

Он отметил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза к 2030 году. Глава правительства подчеркнул, что сегодня власть стоит на страже суверенитета страны и защищает ее национальные интересы, несмотря на то, что Грузия продолжает сталкиваться с проблемами.

Кобахидзе сообщил, что именно единство и разумные действия народа и власти сохранили мир в Грузии. Премьер добавил, что этому не смогли помешать многочисленные предательства, в том числе предательство президента Саломе Зурабишвили.