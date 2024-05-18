Грузия отмечает День независимости

Жители Грузии сегодня отмечают День независимости, в 1918 году Первое демократическое правительство во главе с Ноэ Жордания объявило о своей независимости.
Однако Грузинская Демократическая республика просуществовала 2,5 года и была ликвидирована в 1921 году после установления советской власти.
На месте ГДР появилась Социалистическая Советская Республика Грузия, которая позднее вошла в состав ЗСФСР.
Грузия восстановила суверенитет в 1991 году после принятия 9 апреля "Акта о восстановлении государственной независимости" на основании результатов референдума.
Праздничные гуляния сегодня состоятся во всех городах страны. Основные мероприятия запланированы на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси.
В столице организуют выставки военной техники, ярмарки, а также театральные представления и выступления национальных ансамблей.
Грузия идет по пути Моисея
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии празднования заявил, что Грузия после восстановления независимости в 1991 году идет "по пути Моисея", который приведет ее к "Земле обетованной".
Он отметил, что Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза к 2030 году. Глава правительства подчеркнул, что сегодня власть стоит на страже суверенитета страны и защищает ее национальные интересы, несмотря на то, что Грузия продолжает сталкиваться с проблемами.
Кобахидзе сообщил, что именно единство и разумные действия народа и власти сохранили мир в Грузии. Премьер добавил, что этому не смогли помешать многочисленные предательства, в том числе предательство президента Саломе Зурабишвили.