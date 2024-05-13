В Грузии заверили, что День независимости будет отпразднован

В Грузии в этом году не отказываются от празднования Дня независимости, уточнили в МИД страны после ложных сообщений в некоторых СМИ. Оппозиция в Грузии распространила информацию, что празднование в дипмиссиях решили отложить.

День независимости Грузии будет отмечаться как внутри страны, так и в посольства Грузии за рубежом, информирует грузинский МИД.

В эфире оппозиционных телеканалов в Грузии сообщили ранее, что празднование Дня независимости отложено в дипмиссиях страны.

"Как правило, отмечать национальный праздник непосредственно в день праздника не представляется возможным, и это устоявшаяся практика в мире – как в случае дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, так и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом"

– заявление МИД Грузии

Праздник установлен на 26 мая, в конце мая - июне приемы по случаю Дня независимости Грузии проведут около 30 посольств из более чем 70 дипмиссий, уточняется в сообщении.

В 2024 году на празднование Дня независимости в Грузии выделено 5,3 млн лари - около $2 млн.